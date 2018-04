Aneta K. wurde eigentlich als Haushaltshilfe bei einem älteren Ehepaar in Dinslaken eingestellt. Doch statt zu helfen, steht die Polin nun unter Mordverdacht. Sie soll dem 87-jährigen Mann eine tödliche Dosis des morphinhaltigen Schmerzmittels Tramadol verabreicht haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.

Mord mit Morphin

Die Polin arbeitete im Dezember 2016 bei dem Ehepaar und verabreichte dem Paar unerlaubt Medikamente. Am 21. Dezember 2016 verletzten sich die beiden Senioren bei einem Sturz. In der Folge dessen wurde das Paar in ein Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag starb der 87-jährige Mann, die Ehefrau verstarb ein Jahr später eines natürlichen Todes.

Im Haus des Rentnerpaares fanden die Angehörigen zwei Flaschen Tramadol, obwohl das Schmerzmittel nie ärztlich verordnet worden war. Auf Nachfrage behauptete die Haushaltshilfe gegenüber den Angehörigen, dass es ihre Medikamente seien.

Polizei sucht nach weiteren Opfern

Noch vor Weihnachten 2016 wurde gegen die Frau ermittelt. Da jedoch kein dringender Tatverdacht bestand, durfte Aneta K. weiter als Haushaltshilfe arbeiten. Nach einem Jahr liegt nun das toxikologische Gutachten vor. Demnach hatte der 87-Jährige eine hohe Menge des Schmerzmittels im Körper. Deshalb wurde die Tatverdächtige jetzt in Baden-Württemberg verhaftet. Staatsanwaltschaft und Polizei klären nun, ob es weitere Fälle gab, in denen ältere Menschen von der Verdächtigen betreut wurden und es während dessen zu Stürzen und/oder Todesfällen kam.

Die Polizei fragt, wo Anita K. noch gearbeitet hat: