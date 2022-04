Netzausbau: Telekom will "Schwarzen Schäferhund" 

Die Aktionäre der Deutschen Telekom bekommen im Bonner Konferenzzentrum eine Showeinlage geboten: Vorstandschef Tim Höttges hat in einem nachgebauten Zugabteil Platz genommen. Die Telekom will die Mobilfunkversorgung bei Zugreisen verbessern.

Schwarzes Fell statt weißer Flecken

Das Projekt hat den kuriosen Namen "Schwarzer Schäferhund". Die Konkurrenz habe viele weiße Flecken, also Funklöcher, die Telekom will dagegen ein komplett schwarzes Fell. Bis spätestens Ende 2026 soll es in den Zügen zuverlässig schnelles Internet geben. Mit einer Einschränkung: Die Telekom ist dafür da, das Netz bis an die Schienen zu bringen, was davon im Zug ankommt, ist Sache der Deutschen Bahn.

Ab September zuverlässigere Warnmeldungen auf Handys

Auch zum so genannten Cell Broadcasting gibt es eine Vorführung. Das neue Warnsystem ist eine Lehre aus der schweren Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Künftig sollen Handys, die in derselben Funkzelle eingeloggt sind, zuverlässig regionale Warnmeldungen anzeigen können. Der Test im Saal funktioniert, im September soll es einen Probelauf in Deutschland geben.

Höttges stellt auch in Aussicht, dass Deutschland beim Glasfaserausbau weiterkommt. Das Ziel von 10 Millionen Anschlüssen, die bis 2024 in die Häuser verlegt werden, soll übertroffen werden. Allerdings greifen nur wenige Kunden bei Glasfaserprodukten der Telekom zu, kritisiert Frederik Beckendorff von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das Geschäft bei der Konkurrenz laufe besser. Ein weiteres Problem ist der gewaltige Schuldenberg der Telekom von inzwischen 130 Milliarden Euro.

Kostenlose Mobilfunkkarten für Geflüchtete

Der Krieg in der Ukraine hat bislang wenig Einfluss auf das Geschäft des Bonner Konzerns. Durch langfristige Verträge sei die Telekom vor steigenden Energiekosten geschützt, die Lieferketten seien stabil. Gleichzeitig engagiert sich die Telekom für ukrainische Geflüchtete. Die Telekom hat 650.000 Mobilfunkkarten ausgegeben, damit Geflüchtete in ihre Heimat telefonieren können. Im Konzern soll es zudem Praktika und Stellen für Menschen aus der Ukraine geben.

Die diesjährige Hauptversammlung ist zugleich die letzte von Ulrich Lehner, der seit 2008 dem Aufsicht vorsitzt. Sein Nachfolger soll der derzeitige Post-Chef Frank Appel werden. Als erfahrener Manager gilt es als gute Wahl, mehrere Großaktionäre kritisieren allerdings seine Doppelrolle: Appel will gleichzeitig noch ein Jahr lang Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post bleiben.

Die Erfolgsmeldungen der Deutschen Telekom gefallen nicht nur den Aktionären, auch die Gewerkschaften hören genau zu. Direkt nach der Hauptversammlung beginnen die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi. Verhandlungsführer Frank Sauerland betont, dass vor allem die Mitarbeiter zu dem Erfolg beigetragen haben. Entsprechend werden die Forderungen der Gewerkschaft ausfallen.