Köln im Handballfieber: Wer kommt ins Halbfinale?

Wer kommt ins Halbfinale?

Die ersten beiden Mannschaften im Halbfinale stehen bereits fest. Am 26. Januar wird Frankreich auf Schweden treffen. Wer die anderen beiden Teams im Halbfinale sein werden, entscheidet sich heute. Deutschland hat am letzten Spieltag der Hauptrunde eine gute Ausgangslage, um in der Heim-EM eine Runde weiter zu kommen. Die Hoffnungen sind groß: Noch nie hat die deutsche Mannschaft in der Lanxess Arena ein Spiel verloren.

Bunte Flaggen und laute Trommeln

Die Stimmung rund um das Stadion ist den ganzen Tag ausgelassen. Die blau-weiß-rot gekleideten Mitglieder eines Fanclubs der isländischen Mannschaft geben schon Stunden vor Spielstart ihre Fangesänge zum besten. Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer sind schon jahrelang mit dem Handball vertraut. Es gibt aber auch einige Kartenbesitzer, die erst durch die Chance, bei einer Heim-EM dabei zu sein, dem Handballsport ein bisschen näher gekommen sind.

Streik sorgt für volle Parkhäuser

Eigentlich ist die Anreise mit dem Zug immer eine beliebte Möglichkeit während Großveranstaltungen in der Lanxess Arena. Wegen des Streiks mussten heute aber viele Fans auf das Auto umsteigen. Dem WDR gegenüber sagte einige Autoreisende, dass sie wesentlich früher angereist seien, um im Parkhaus nahe der Ausfahrt parken zu können. So sei die Abreise in der Nacht vielleicht weniger stressig, hoffen sie.