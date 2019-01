Köln freut sich auf die Handball-WM

Köln bereitet sich auf zehntausende Handball-Fans vor. Zwei Wochen vor Beginn der Hauptrunde der WM in der Lanxess Arena, wirbt die Stadt am Freitag (04.01.2019) auf Rikschas, in Wartehäuschen der KVB und auf der Bimmelbahn in der City für das sportliche Großereignis. Immer mit dabei ist Maskottchen Stan.