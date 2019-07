Bei einem Brand in einem Saunaclub in Hamminkeln am Niederrhein ist in der Nacht auf Sonntag (14.07.2019) ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei nahm drei Männer fest, die die Löscharbeiten massiv gestört haben sollen. Sie sollen den Feuerwehrleuten die Schläuche weggenommen haben, um sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen.