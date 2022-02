Hamide Akbayir kehrt zurück nach Köln

Seit dem vergangenen Juni war sie vom türkischen Generalstaatsanwalt unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgehalten worden.

Erstmals seit einem halben Jahr konnte sie am Sonntagabend wieder mit ihren Nachbarn in der Siedlung im Stadtteil Höhenhaus singen. Das machten sie dort seit Beginn der Corona-Pandemie, aber seit einem halben Jahr fehlte das Ehepaar Akbayir dabei.

Hamide Akbayir: Unterstützung von Freunden und Politik

Nur per Telefon konnten die Nachbarn sie daran teilhaben lassen. Eine Solidarität, die Hamide Akbayir an ihrem unfreiwilligen Aufenthaltsort sehr gut getan hat, wie sie den Nachbarn gestern Abend berichtete. Auch ein Brief der Nachbarn an den türkischen Generalkonsul, in dem sie die Ausreise forderten, habe ihr geholfen, die Situation besser zu ertragen.

Dazu haben auch die Bemühungen des deutschen Botschafters in der Türkei, eine Unterschriftensammlung ihrer früheren Arbeitskollegen im biochemischen Institut der Uniklinik Köln, Briefe und Protestnoten aus der Kölner Politik beigetragen, erzählt Hamide Akbayir.