RWE räumt Barrikaden im Hambacher Forst

Eine Sprecherin der Polizei betonte am Donnerstagmorgen (22.11.2018), dass keine Baumhäuser oder andere Wohnstätten geräumt würden. In den vergangenen sechs Wochen sind in dem Wald zahlreiche Neubauten errichtet worden. Umweltaktivisten leben in ihnen.

Wege sollen gesichert werden

Der heutige Einsatz diene dazu, Wege zu sichern, auch für Einsatzfahrzeuge bei möglichen Gefahren. Der Wald, dessen Eigentümerin RWE Power AG ist, sei für jeden zugänglich. Flucht und Rettungswege müssten frei geräumt werden. Die zuständige Aachener Polizei, die die Sicherheit der RWE-Beschäftigten garantieren soll, wird dabei von weiteren Hundertschaften unterstützt. Sie haben auch Wasserwerfer dabei. Im Vergleich zu anderen Einsätzen sei dieser aber eher klein, so die Polizei.

Keine Räumung der Baumhäuser

Zugleich will die Polizei mögliche Beweis- und Tatmittel sicherstellen, die zur Vorbereitung und zur Durchführung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder dem Bau von Barrikaden dienen. Insgesamt hoffen die Beamten, dass die gesamte Aktion friedlich verläuft.