Rodungen im Hambacher Forst gehen weiter

Im Rodungsgebiet selbst halten sich zur Zeit Braunkohlegegner auf. Ein Aktivist ist auf einen Baum geklettert. Die Polizei ist wieder mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Auch am Dienstag (28.11.2017) wird den ganzen Tag über mit Protesten gerechnet. RWE rodet das Waldgebiet für den heranrückenden Braunkohlentagebau Hambach.

Erste Rodungen führten schon zu Auseinandersetzungen

Am Montag (27.11.2017) musste RWE für fast eine Stunde seine Rodungsarbeiten im Hambacher Wald stoppen. Drei Umweltaktivisten waren bis zu den Fällarbeiten vorgedrungen. Anschließend wurden die Arbeiten aber wieder fortgesetzt. Immer wieder kam es auch zu Straßenblockaden.

Einsatz von Pfefferspray

Bei der Auflösung einer solchen Blockade wurde von Seiten der Polizei auch Pfefferspray eingesetzt. Die Braunkohlegegner bezeichnen den Einsatz von Pfefferspray als ungerechtfertigt. Die Polizei begründet den Einsatz von Pfefferspray damit, dass einige Demonstranten versucht hätten, Polizeiketten zu durchbrechen und auch mit Steinen geworfen hätten.

Rodungsarbeiten noch nicht im besetzten Waldgebiet

Die Rodungsarbeiten konzentrieren sich auf einen Waldabschnitt, der nicht von Umweltaktivisten besetzt ist. Das Unternehmen RWE geht davon aus, dass die Arbeiten mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden. Mit noch größeren Konflikten rechnen Polizei und Konzern, wenn die Baumhäuser der Aktivisten geräumt werden müssen. Die Polizei will am früher Nachmittag in einer Pressekonferenz über ihr weiteres Vorgehen im Hambacher Forst informieren.

Hambacher Forst auch Thema im Landtag

Die Rodungsarbeiten im Hambacher Forst haben begonnen

Der nordrhein-westfälische Landtag will sich am kommenden Donnerstag (30.11.2017) in einer Aktuellen Stunde mit dem Hambacher Wald befassen. Die Grünen fordern die Landesregierung auf, eine "einvernehmliche Lösung" herbeizuführen. Auf die Rodungen des Waldes solle verzichtet werden, bis auf Bundesebene über den Kohleausstieg entschieden sei.