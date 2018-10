Polizei reduziert Einsatzkräfte im Hambacher Forst

Großdemo am kommenden Samstag

RWE will 100 Hektar für den weiteren Braunkohle-Abbau abholzen - die Hälfte des noch stehenden Forstes. Dagegen gibt es seit Jahren Proteste, die in den vergangenen Wochen an Schärfe zunahmen. Auch am kommenden Samstag (06.10.2018) wollen Umweltschützer vor Ort demonstrieren. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Teilnehmern.