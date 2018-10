Die nordrhein-westfälischen Grünen treffen sich am Sonntag (07.10.2018) zu einem kleinen Parteitag am Hambacher Forst. Etwa 80 Delegierte wollen einen Antrag des Landesvorstands für eine neue Energiepolitik in NRW beraten. Die Teilnehmer tagen auf einem Grundstück nahe der Abbaukante des Braunkohletagebaus.

Innenminister Reul kritisiert die Grünen

Die NRW-Landesvorsitzende Mona Neubaur sagte im WDR , man wolle besprechen, wie es für die Menschen in der Region künftig weitergehen solle und welche neuen Arbeitsplätze dort geschaffen werden könnten. Das Rheinische Revier habe das Potenzial, zum Silicon Valley der Energiewende zu werden, heißt es in einem Antrag an den Parteitag.

Die Grünen treffen sich in einem Zelt