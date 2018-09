Hambacher Forst: Trauer um toten Journalisten

Nach dem tödlichen Sturz eines Journalisten im Hambacher Forst will die Polizei am Donnerstag (20.09.2018) mögliche Gefahrenquellen in dem Areal absichern, um weitere Unfälle zu verhindern. Die Räumung der Baumhäuser wird nach einer Entscheidung der NRW-Landesregierung auf unbestimmte Zeit gestoppt.

Wann und in welcher Form der Polizeieinsatz fortgesetzt werde, sei unklar, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag dem WDR. "Es hängt ein Stück weit davon ab, wie sich alle verhalten." Heute stünde die Trauerarbeit im Mittelpunkt. "Die höchste Aufmerksamkeit gehört den Angehörigen."