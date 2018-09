Todesfall im Hambacher Forst: Aktivisten beschuldigen Polizei

Zum Zeitpunkt des tödlichen Sturzes am Mittwochnachmittag (19.09.2018) "fanden keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus statt". Das teilte die Aachener Polizei knapp zwei Stunden nach dem Unfall mit. Und sie blieb auch am Donnerstag gegenüber dem WDR bei ihrer Darstellung - trotz präziser Vorwürfe der Aktivisten von "Hambi bleibt!", die den Unfall filmten.

Aktivisten: Pressearbeit am Boden wurde verwehrt

Zwei Sprecherinnen der Baumhausbesetzer sagten am Donnerstag, 15 Meter von dem Journalisten entfernt hätten sich SEK-Beamte auch auf einer Hebebühne befunden. Von der Situation gebe es ein Handyvideo, das WDR-Reporter gesehen haben. Demnach ist auch zu sehen, wie eine Hebebühne, auf dem ein Polizist steht, zu einem der Baumhäuser hochgefahren wurde. Diese Situation hat offenbar der ums Leben gekommene Journalist aus nächster Nähe filmen wollen.

Die Aktivisten haben der Polizei das Video überspielt. Eine Sprecherin der Baumbesetzer sagte, der Unfall sei nicht als gesonderter Vorfall zu betrachten, sondern im Zusammenhang mit der Räumung zu sehen, die die Polizei dort an dem Morgen begonnen hatte.