Rund zwei Monate nach dem Tod eines Journalisten im Hambacher Forst melden sich die Angehörigen des Mannes zu Wort. In einem offenen Brief machen sie der NRW -Landesregierung schwere Vorwürfe. Vor allem Innenminister Herbert Reul ( CDU ) wird scharf kritisiert.

" Unerträglich empfinden wir die für uns aus der Luft gegriffenen Schuldzuweisungen " des Innenministers, dass die Aktivisten in den Baumhäusern Schuld am Tod von Steffen M. seien. Ihr Eindruck sei, dass Reul den Tod " benutzt ", um gegen die Bewohner der Baumhäuser zu " hetzen ". " Diese Instrumentalisierung seines Todes für eigene Zwecke löst Empörung und Wut in uns aus und lässt uns nicht zur Ruhe kommen ."