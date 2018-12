Im Wohnzimmer der Familie Meyn liegt die Kletterausrüstung von Steffen. Bilder, die er selbst gemalt hat, Fotos von ihm, seine Brille, sein Helm.

Elisabeth Meyn wirkt gefasst. Steffen war ihr einziger Sohn: " In der Natur hat er sich am wohlsten gefühlt. Er ist auch Barfußgänger geworden, um die Erde richtig zu spüren, und eine stille Botschaft an die Menschen zu geben. Damit sie nachdenken, was sie mit der Natur machen. "