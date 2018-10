Im Hambacher Forst bei Aachen hat die Polizei mit einer Razzia den Bau neuer Baumhäuser von Kohlegegnern gestört. Dabei stellten Beamte in einem Camp am Waldrand 90 Kubikmeter Baumaterial sicher, darunter Bretter, Holzlatten und Werkzeug. Das teilte die Polizei am Montagabend (01.10.2018) mit. Damit werde der Bau weiterer Baumhaushütten zumindest erschwert, erklärte ein Polizeisprecher am Einsatzort. Ein Kohlegegner wurde festgenommen, weil ein Haftbefehl vorlag. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht.