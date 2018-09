Wie könnte es im Hambacher Forst weitergehen?

Im Hambacher Forst sollen die Baumhäuser geräumt werden. Laut Begründung der Stadt Kerpen liegen " schwerwiegende Verstöße gegen geltendes Bauordnungsrecht vor ". Diese Anordnung gelte aber erst, wenn sie auch tatsächlich zugestellt wurde, erklärte Christian Mertens am Donnerstag (13.09.2018) gegenüber dem WDR . Der Rechtsanwalt vertritt mehrere Bewohner im Hambacher Forst.

Klageweg für Bewohner offen

Das heißt, die Bewohner müssten einzeln darüber informiert werden, in einem Wald zum Beispiel per Megaphon. " Vielleicht legen sie den Bewohnern auch einen Brief an die Baumwurzel ." Erst wenn die Räumungsverfügung zugestellt wurde, könnten auch Klagen dagegen eingereicht werden.

"Gegen diese behördliche Anordnung kann man klagen, wie gegen ein Knöllchen", so Mertens. Das Gericht müsse dann prüfen, ob die Räumung rechtmäßig ist und was sie möglicherweise für Folgen für die Bewohner hätten, so Mertens.

Auch Eilverfahren möglich

Wenn die Behörden allerdings das Klageverfahren nicht abwarten wollen, besteht für die Baumhausbewohner noch die Möglichkeit, einen "Antrag auf aufschiebende Wirkung der Klage" einzureichen.

Mertens geht davon aus, dass mehrere Bewohner oder deren Anwälte gleich nach der Zustellung die zuständigen Verwaltungsgerichte kontaktieren werden, um solch ein Eilverfahren zu erwirken.