RWE räumt Gedenkstätte im Hambacher Forst ab

Sturz aus großer Höhe



Während der Räumung illegaler Baumhäuser von Aktivisten im September in dem Wald am Braunkohletagebau Hambach war der 27-jährige Journalist aus großer Höhe von einer Hängebrücke gestürzt und gestorben. Aktivisten hatten danach eine Gedenkstätte in dem Wald errichtet.

Stand: 24.11.2018, 17:50