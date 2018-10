Die ersten Teilnehmer der Anti-Kohle-Demonstration sind am Samstagvormittag (06.10.2018) am Hambacher Forst eingetroffen. " Wir haben schon regen Zulauf ", so eine Polizeisprecherin. Umweltverbände wie BUND und Greenpeace hatten zur Groß-Demo aufgerufen, bei der mehr als 20.000 Menschen erwartet werden.

Gericht kippt Demo-Verbot