Hambacher Forst: Rodung laut RWE unvermeidlich

Dirk Jansen, BUND in NRW

Dirk Jansen vom BUND in Nordrhein-Westfalen äußerte im WDR Zweifel an dieser Darstellung. Er habe den Eindruck, dass RWE langsam die " Argumente ausgehen " wenn sie inmitten einer erhitzten politischen Diskussion um den Braunkohleausstieg plötzlich " so etwas aus dem Hut " zauberten.