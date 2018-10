Der niederländische Baumaschinenvermieter Boels Rental zieht mit sofortiger Wirkung seine Maschinen aus dem Hambacher Forst zurück.

Mitarbeiter bedroht - Maschinen beschädigt

Die Sicherheit der Mitarbeiter sei ernsthaft gefährdet, teilte das Unternehmen am Montagabend (01.10.2018) mit. Mitarbeiter seien bedroht und Maschinen beschädigt worden.

"Das geht für mich zu weit, und sobald die Sicherheit meiner Mitarbeiter gefährdet wird, ziehe ich eine Linie" erklärte Pierre Boels, CEO von Boels Rental, in einer Pressemitteilung.

Video starten, abbrechen mit Escape Entwicklungen rund um den Hambacher Forst | Aktuelle Stunde | 01.10.2018 | 02:12 Min. | Verfügbar bis 01.10.2019 | WDR

Brand in Lagerhalle politisch motiviert?