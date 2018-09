Umweltaktivisten protestieren seit Jahren

Eigentlich hatte RWE angekündigt, am 1. Oktober mit den Rodungen zu beginnen. Allerdings kann der Konzern mit dem Abholzen der Bäume erst loslegen, wenn das Waldstück geräumt ist. Dort leben seit Jahren Umweltaktivisten, die gegen die geplante Rodung durch den Energiekonzern protestieren.

Polizei: Immer neue Siedlungen erschweren Räumung