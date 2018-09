Erneut Konfrontationen im Hambacher Forst

Bereits vorher kündigten sie auf einer Pressekonferenz im Wald an, dass sie weiterhin passiven Widerstand leisten und es Polizei und RWE so schwer wie möglich machen wollen. Keiner werde den Hambacher Forst freiwillig verlassen, hieß es. Dies sei man auch dem verunglückten Blogger und freien Journalisten schuldig.

Die Umweltaktivisten bestätigten, dass sie bereits neue Baumhäuser im Hambacher Forst bauen.

Großdemo am Sonntag geplant

Am Sonntag (23.09.2018) wollen mehr als 10.000 Menschen für den Erhalt des Waldes am Tagebau Hambach demonstrieren. Das Aachener Friedenskreuz soll an der Stelle niedergelegt werden, an der am Mittwoch ein freier Journalist tödlich verunglückte. NRW-Innenminister Reul forderte im WDR die Demonstranten auf, sich vom Räumgebiet im Forst fernzuhalten und nur außerhalb zu demonstrieren.