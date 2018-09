RWE hält an Rodung in Hambach fest

Der Essener Energiekonzern RWE hält trotz des Todesfalls am Hambacher Forst an der Rodung fest. Ein kurzfristiger Verzicht auf die Rodung würde das Unternehmen vier bis fünf Milliarden Euro kosten, sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Donnerstagabend im ZDF.

"Die Annahme, dass der Forst gerettet werden kann, das ist Illusion" , sagte Schmitz. Er sei tief betroffen, dass für eine solche Illusion ein Mensch gestorben sei.

Innenminister: Neue Baumhäuser gebaut

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Freitagmorgen (21.09.2018) im WDR, dass die Polizei die Räumung der Baumhäuser bald fortsetzen werde. Wenn RWE weiter roden wolle, "dann habe ich klar dafür zu sorgen, dass das auch möglich ist und dass Störungen unterbleiben" . Reul äußerte die Sorge, dass es zu weiteren Unfällen kommt: "Wenn jetzt etwas passiert und die Baumhäuser sind nicht weggeräumt worden, werde ich wahrscheinlich mit Ihnen telefonieren und mich rechtfertigen müssen, warum da nichts passiert ist."