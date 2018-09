Am Sonntag (16.09.2018) hatten sich mehrere Tausend Demonstranten an der Grenze zum Hambacher Forst versammelt. Viele von ihnen hatten junge Bäume mitgebracht, um sie in bereits gerodeten Gebieten zu pflanzen.

Acht Verletzte bei Polizeieinsatz am Sonntag

Die Lage spitzte sich am Nachmittag (16.09.2018) zu, als rund 200 Demonstranten in den von der Polizei abgesperrten Wald vordrangen. Sie verstärkten die Barrikaden rund um die Baumhäuser mit Ästen. Dabei sei es " immer wieder zu Konfrontationen mit Polizeibeamten " gekommen, teilte die Polizei mit.

Am Sonntag demonstrierten Tausende am und im Forst.

Die Polizisten setzten Gewalt und Pfefferspray ein. Laut Polizeiangaben wurden acht Personen verletzt, darunter drei Polizisten. Insgesamt sechs Personen wurden in Gewahrsam genommen, 14 Personen festgenommen und gegen 27 Personen ein Platzverweis ausgesprochen.

Stand: 17.09.2018, 12:04