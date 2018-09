Aktivisten verlassen unterirdisches Versteck

Am frühen Sonntagmorgen hatten zwei Braunkohlegegner, die sich in einem unterirdischen Versteck verschanzt hatten, aufgegeben. Die Grubenwehr Herne habe die zwei Aktivisten kurz nach 5 Uhr davon überzeugt, freiwillig die gefährlichen unterirdischen Gänge zu verlassen, teilte die Feuerwehr Kerpen am Sonntagmorgen mit.

Etwa 180 Aktivisten sollen sich noch im Hambacher Forst aufhalten. Seit Beginn der jüngsten Polizeiaktion am Donnerstag (13.09.2018) wurden in dem Waldstück 18 von rund 50 Bäumhäusern geräumt und abgerissen.