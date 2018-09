Hambacher Forst: Räumung fortgesetzt

Eilantrag der Aktivisten scheitert

Baumhäuser im Hambacher Forst

Die Gegner der Rodung des Hambacher Forstes hatten versucht, die Räumungen mit Eilanträgen per Gericht verbieten zu lassen. Das Verwaltungsgericht Köln entschied aber bereits am Donnerstag (13.09.2018) in einem ersten Eilverfahren, dass die Räumung rechtmäßig ist.

Der abgewiesener Eilantrag habe keine Begründung enthalten, sagte Rechtsanwalt Christian Mertens am Freitag dem WDR. Auch deshalb habe er Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Mit einer Entscheidung sei nicht vor 11 Uhr zu rechnen.

Vor den Verwaltungsgerichten in Aachen und Köln sind noch weitere Eilanträge anhängig. Der BUND etwa klagt, weil Teile des Waldes zerstört werden, obwohl eine Schonfrist und ein Rodungsstopp bis zum 1. Oktober besteht.

Polizei-Nachtwache am Protestcamp

Polizisten bereitet sich am Freitag auf eine weitere Räumung vor

Nach einem ruhigen und weitgehend friedlichen Beginn der Räumung am Donnerstag, hatte es am Abend Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Dabei wurde ein Streifenwagen mit einem Molotow-Cocktail beschädigt - ein Polizist wurde leicht verletzt.



Die Polizei hatte in der Nacht eines der vielen Protestcamps im Wald bewacht. Am Morgen soll die Räumung weitergehen. Vier der rund 60 Baumhäuser wurden bislang geräumt und zerstört.

Demo am Waldrand

Parallel gab es Donnerstag am Hambacher Forst eine Demonstration für den Erhalt des Waldes mit mehr als 1.000 Menschen. Auch in Köln protestierten am Abend etwa 400 Menschen. Die Umweltschützer wollen jetzt bundesweite Proteste starten. Ab Oktober will RWE mit der Rodung des Waldes beginnen und das Gelände für den weiteren Braunkohleabbau nutzen.