Hambacher Forst: Räumung angeordnet

Voß bezeichnete das Vorgehen der Landesregierung als Farce und beispiellos in der Geschichte der BRD. Noch 2014 hatte das Ministerium die Baumhäuser als keine baulichen Anlagen eingestuft. Am 4. September seien die Häuser per Erlass zu baulichen Anlagen erklärt worden. Offenbar wolle die Landesregierung alles tun, um RWE zu helfen, so Voß.

Ministerpräsident Laschet in der "WDR Arena"

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnete die Baumhäuser in der Sendung "WDR Arena" als "illegal besetzte Gebiete". Aus den Baumhäusern heraus gebe es seit Tagen Übergriffe auf Polizisten. Die Baumhäuser seien zudem unsicher.