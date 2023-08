40. Haldern Pop startet

Es waren stressige Tage und Wochen für Stefan Reichmann und sein Team, jetzt freue er sich vor allem auf die Leute, sagt der Veranstalter und Gründer des Kult-Festivals am Niederrhein. Auch in diesem Jahr wurden nicht mehr als 6.500 Tickets verkauft, obwohl die Nachfrage deutlich höher ist.

Während andere Festivals stetig wachsen, bleibt man in Haldern bewusst klein und familiär. Trotzdem oder vielleicht auch genau deswegen genießt das Festival unter Musikfans und Künstlern weltweit Anerkennung.

Der Star-Faktor ist unwichtig

In diesem Jahr macht die irische Sängerin Susan O`Neill den Auftakt. Der findet traditionell in der Dorfkirche statt. Als Headliner kann man in diesem Jahr wohl die Band "Famous" nennen, die am Samstagabend spielen wird. Ansonsten bleibt Haldern auch in diesem Jahr das Festival der Newcomer.

Pop-Festival in Haldern 2022

Zwar haben hier über die Jahre auch viele bekannte Namen wie Bob Geldof, Heather Nova, Kate Nash oder die Cardigans gespielt, aber den Veranstaltern ging es nie darum, mit großen Namen zu beeindrucken.

So wurde beispielsweise auch mal Sting als Act angeboten, aber man lehnte dankend ab, weil es dann nicht mehr das Haldern Pop, sondern Sting auf dem Haldern Pop gewesen wäre, erklärte Stefan Reichmann damals.

Für die meisten Acts ist der Auftritt in Haldern wirklich etwas Besonderes. Der britische Singer Songwriter Tom Odell bezeichnete das Festival einst als kleines Glastonbury, wo er immer wieder hin will. Auch in diesem Jahr ist er mit dabei.

Veranstalter trotzen dem nassen Wetter

Mit dem Chaos beim Heavy-Metal-Festival "Wacken Open Air" in Schleswig Holstein kam auch die Frage auf, ob man in Haldern auf Dauerregen vorbereitet sei. Doch da macht sich Stefan Reichmann wenig Sorgen. Der Boden sei in den vergangenen Jahren aufgesandet worden und dadurch in einem nahezu idealen Zustand.