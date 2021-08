Start des 38. Haldern-Pop-Festivals

Am Donnerstag (12.08.21) startet das Festival Haldern-Pop zum 38. Mal. Allerdings mit einigen coronabedingten Neuerungen. Teilnehmen dürfen in diesem Jahr nur Getestete, Genesene oder Geimpfte. Insgesamt spielen 36 Bands - dieses Mal auf verschiedenen Bühnen: am Marktplatz, in der Kirche und an Wanderwegen.

Statt den üblichen 7.000 Besuchern werden in diesen Jahr nur 900 Fans am Wochenende erwartet. Pro Tag sind nur 300 Festivalgäste zugelassen. Diese werden auf drei Gruppen mit je 100 Personen verteilt. Eine Gruppe befindet sich am Marktplatz. Dort finden täglich vier Konzerte statt. Die anderen Gruppen haben ein Ticket für die Wanderwege. An unterschiedlichsten Orten entlang der Wege werden ebenfalls vier Konzerte gespielt. Weitere Einzelkonzerte gibt es in der St .Georg-Kirche im Ort.

"Wir kochen mit dem, was da ist"

Viele Monate wurde an dem Konzept des Festivals gearbeitet. Manchmal sogar richtig gestritten bis Entscheidungen gefallen sind, erzählt Veranstalter Stefan Reichmann. Aber alle seien bis zum Schluss sehr engagiert gewesen, dass Festival so auf die Beine zu stellen. " Es ist alles reduzierter, heißt aber ja nicht schlechter. Die Leute sollen merken, dass es sie die Stimmung mit tragen und dann wird es auch wunderbar ." Es sei halt alles ein bisschen anders. "Wir kochen mit dem, was da ist! Und die Bands sind auch in diesem Jahr super. "

Zu den Top-Acts gehören in diesem Jahr "All The Luck In The World", "Black Country New Road" und "Dirty Projectors". Darüber hinaus sind Wu-Lu, Fabian Simon & The Moon Machine, Tim The Lion Tamer, Kikagaku Moyo, 1000 Robota, Catastrophe und viele mehr gebucht.

Wenige Tickets noch übrig

Die Tickets für das Festivalgelände waren bereits nach wenigen Sekunden ausverkauft. Restkarten gibt es noch auf der Website des Haldern Pop für Einzelkonzerte in der Kirche St . Georg.

Stand: 12.08.2021, 08:48