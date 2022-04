Per Enkeltrick eine Viertelmillion erbeutet - Haftstrafe für Betrügerin

Die 81-jährige Wuppertalerin ahnt nichts Böses, als im Dezember das Telefon schellt.

Am anderen Ende: ein angeblicher Anwalt, namens "Dr. Michael Brandt" . Die Tochter der Seniorin habe einen schweren Unfall verursacht, sagt er. Opfer sei eine im achten Monate schwangere Frau. So schildert die Staatsanwältin das Telefonat beim Prozess am Amtsgericht.

Bezahlen - und das schnellstens

Was sich am Ende als perfide Version des so genannten Enkeltricks herausstellen wird, versetzt die Seniorin in Angst und Schrecken, sagt sie bei ihrer Aussage im Prozess.

"Dr. Brandt" sagt ihr, das Kind im Mutterleib sei schon tot, die Mutter im Koma. Entweder zahle sie jetzt sofort 120.000 Euro oder er könne nichts mehr für ihre inhaftierte Tochter tun. Die alte Dame packt Schmuck und Geld zusammen, Wert: 250.000 Euro.

Psychischer Druck ohne Pause

Der Mann am Telefon redet unablässig auf sie ein, auch als es schellt, bleibt er dran. Es ist die jetzt verurteilte Frau. Nur zum "etwas abholen" und ansonsten unwissend sei sie aus ihrer Heimat Polen eingereist, wie sie dem Gericht sagt. Die Seniorin will einen Ausweis sehen, die Frau hat keinen. Beide streiten. Der Mann am Telefon macht Druck.

Die Abholerin bekommt schließlich die Tasche und rennt los.

Helden-Handwerker

Kevin F. und Ronny M. bauen im Nebenhaus Fenster ein, bekommen alles mit und greifen ein. Sie rennen hinterher und halten die Abholerin schließlich fest, bis die Polizei kommt. "Wir sind schon stolz, das Richtige getan zu haben" , sagt Kevin F., "aber das hat uns auch nachdenklich gemacht. Eine Täterin ist gefasst, morgen kommt der nächste."

Bedrohung Enkeltrick