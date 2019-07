Prognose: Häufiger Niedrigwasser im Rhein

Bis Ende dieses Jahrhunderts könnte sich die Zahl der Tage mit wenig Wasser im Rhein verdoppeln. Der Rhein hatte im vergangenen Jahr an 132 Tagen extremes Niedrigwasser. Zum Vergleich: 2017 führte der Rhein an 25 Tagen und 2016 an 32 Tagen Niedrigwasser.