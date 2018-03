Angriff auf Regierungsnetz: Spur führt nach NRW

Bei dem Hackerangriff auf das Datennetzwerk des Bundes führt die Spur auch nach NRW. „ Nach allem was man weiß, ist der Angreifer Ende 2016 in das Regierungsnetz eingedrungen, und zwar über die Hochschule des Bundes in Brühl und hat sich von da aus weiter durch das Netz vorgearbeitet - bis zum Auswärtigen Amt ", so Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und Innere Sicherheit am Freitag (02.03.2018).