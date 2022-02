Insider aus Düsseldorf erklärt: So funktionieren die Hackerangriffe auf Russland

" Stellen Sie sich vor, man schickt 100 Kunden gleichzeitig in eine kleine Bäckerei ", sagt der Düsseldorfer Clay Write (Name von der Redaktion geändert). Da habe dann kein weiterer Kunde die Möglichkeit, die Bäckerei zu betreten. Eine solche Überlastung von Systemen sei nicht schwierig zu erreichen. " Angriffe, die wirklich Sicherheitslücken ausnutzen, die sind gezielter ", sagt Write. Dafür brauche es genügend Vorwissen.

Write kennt sich in der Hacker- und Cyberszene aus. Er ist auch in seiner Freizeit als Hacker unterwegs. Es mache ihm Spaß, Sicherheitssysteme zu knacken. Die Art der Angriffe auf russische Medien sei in den meisten Fällen nicht schwierig nachzuvollziehen. Im Prinzip gehe es darum, eine Website zu überlasten, sagt er.

Mehrere Hackerangriffe auf russische Medien am Montag

In Russland hat es in den vergangenen Tagen immer wieder Cyberangriffe gegeben. So hatten mutmaßliche Hacker in den Sozialen Medien eine Datenbank mit E-Mail-Adressen verbreitet, die dem russischen Verteidigungsministerium zuzuordnen sein soll.