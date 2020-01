Hacker verschaffen sich zurzeit im großen Stil Zugang zu den Computernetzen von Unternehmen und Behörden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn spricht von zahlreichen Meldungen über erfolgreiche Angriffe. Die Hacker nutzen dabei eine neu entdeckte Sicherheitslücke in so genannten Citrix-Systemen.

Der US -amerikanische Softwarehersteller Citrix hatte schon vor einem Monat vor der Sicherheitslücke gewarnt. Jetzt hat sich die Gefahr deutlich erhöht, weil im Internet Anleitungen aufgetaucht sind, wie diese Lücke leicht ausgenutzt werden kann.

Citrix weit verbreitet in deutschen Unternehmen und Behörden

Die Programme von Citrix kommen in Unternehmen, Behörden, Verwaltungen aber auch in Krankenhäusern und Kraftwerken zum Einsatz. Durch sie können Mitarbeiter von außerhalb auf die Firmenrechner zugreifen. Mithilfe der Sicherheitslücke gelingt es Hackern tief in die Systeme einzudringen und die Kontrolle zu übernehmen. Sie können Dateien verändern und eigene Programme installieren.