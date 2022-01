Zweifacher Totschlag: Angeklagter schweigt zu Prozessauftakt

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei legte den Verkehr in der Alleestraße in Haan am Tattag im April vergangenen Jahres phasenweise lahm. Eine Frau (64) war noch am Tatort ihren schweren Verletzungen durch sechs Messerstiche erlegen. Ihre Mutter (84) wurde mit einer Stichverletzung im Unterbauch in ein Krankenhaus gebracht.

Tochter findet Mutter und Großmutter

" Der Name des Angeklagten fiel am Tatort immer wieder ", sagte ein Streifenbeamter heute zu Prozessbeginn. Er war mit seinem Kollegen als erster vor Ort. " Dessen Adresse wurde auch genannt, die war ganz in der Nähe. Das Haus wurde dann sofort umstellt. " Dort traf man den 46-Jährigen aber nicht an. Laut Anklage wurde er nach der Tat stark alkoholisiert und als " hilflose Person " vor dem Hildener Rathaus liegend von der Polizei aufgegriffen.

Der Tatort in Haan

Am Tatort hätten die Beamten die Tochter, beziehungsweise Enkelin der beiden Frauen angetroffen. Die habe vor der Tür der Wohnung Wimmern gehört. Ihr Freund habe daraufhin die Tür eingetreten und versucht eines der Opfer zu reanimieren. Die junge Frau ist Nebenklägerin im Prozess. " Meine Mandantin hofft, dass der Angeklagte zur Rechenschaft gezogen wird ", sagt deren Anwältin Yasmin Pellegrino-Marcone, " und dass sie nach Abschluss des Prozesses wieder nach vorne blicken kann. "

Angeklagter soll Tat angekündigt haben