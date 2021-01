Kreis Mettmann: Jugendlicher wird von Zug erfasst und stirbt

Am späten Freitagabend ist am S-Bahnhof in Haan-Gruiten (Kreis Mettmann) ein 16-jähriger Jugendlicher aus Haan von einem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Zeugen zufolge hatte sich am Bahnsteig eine Gruppe von zehn Jugendlichen getroffen.

Auf das Gleis gesprungen

Laut Polizei war der 16-Jährige gegen 22.20 Uhr in das Gleis gesprungen und in dem Bereich herumgelaufen. Als aus Richtung Wuppertal kommend ein Personenzug in den Bahnhof einfuhr, schaffte es der Junge nicht mehr, sich auf den Bahnsteig zu retten.

Er wurde von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Freundinnen und Freunde des Jugendlichen erlitten zum Teil schwere Schocks. Auch der Lokführer musste von Seelsorgern betreut werden. Die Bahnstrecke war während des Einsatzes für mehrere Stunden gesperrt.

Stand: 09.01.2021, 11:12