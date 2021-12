Säure-Angriff auf Innogy-Manager: Tatverdächtiger festgenommen

Der Mann, ein 41 Jahre alter Belgier, wurde bereits am Dienstag in der belgischen Provinz Limburg festgenommen, teilten die Ermittler mit. Bei dem Mann bestehe dringender Tatverdacht: Zuvor durchgeführte umfangreiche Ermittlungen hätten unter anderem ergeben, dass das DNA-Profil des Beschuldigten mit einer am Tatort aufgefundenen DNA-Spur übereinstimme.

Nach Erlass eines europäischen Haftbefehls befindet er sich derzeit in Belgien in Haft. Eine kurzfristige Auslieferung sei beabsichtigt. Die umfangreichen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung sichergestellter Beweismittel, dauern an.

Festnahme knapp vier Jahre nach der Tat

Im März 2018 hatten zwei Vermummte dem damaligen Innogy-Manager Bernhard Günther in Haan vor seinem Haus hochkonzentrierte Säure ins Gesicht geschüttet und ihn dabei schwer am Kopf verletzt. Lange Zeit verliefen die Ermittlungen nach den Tätern im Sand.

Im Oktober 2019 war es im Zusammenhang mit der Tat zu einer Verhaftung eines Mannes in Köln gekommen. Der Mann musste wieder freigelassen werden. Danach hätten sich Hinweise auf den zweiten Verdächtigen aus Belgien verdichtet. Insgesamt werde gegen vier Verdächtige ermittelt.

Hohe Belohnung ausgesetzt

Plakate hängen in Düsseldorf und Köln

Zwei Jahre nach dem Säure-Attentat auf den Manager hatte dann sein damaliger Arbeitgeber, das Energie-Unternehmen Innogy, eine Belohnung von 100.000 Euro für die Aufklärung der Tat ausgesetzt und Plakate aushängen lassen, mit denen nach möglichen Zeugen gesucht wurde.

Das Unternehmen hatte befürchtet, dass die Tat im Zusammenhang mit Günthers Managertätigkeit stehen könnte.

Weitere Informationen zu der Festnahme wollen die Ermittler der Staatanwaltschaft Wuppertal und der Düsseldorfer Mordkommission aus ermittlungstaktischen Gründen zurückhalten.

Stand: 17.12.2021, 11:42