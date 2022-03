Der Mann aus Haan ist weiter in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte seine 67-jährige Ehefrau am Freitagmittag leblos in ihrem Haus in Haan-Gruiten gefunden.

Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Motiv und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

