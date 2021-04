Haan: Frau erstochen, weitere schwer verletzt

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (23.04.21) eine 64-jährige Frau in Haan in ihrer Wohnung erstochen und ihre 84 Jahre alte Mutter schwer verletzt. Das gaben die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und die Kreispolizei Mettmann am Abend bekannt. Nach Angaben der Ermittler hat der Täter auf die beiden Frauen eingestochen und die Tochter tödlich verletzt. Er verletzte die Mutter so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, wo sie behandelt wird.

Angehörige fanden die beiden Frauen

Gegen 16:10 Uhr fanden Angehörige die beiden Frauen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Bei wem es sich um den Täter handelt, ist noch unklar. Auch zu den Hintergründen der Tat ist, nach Angaben der Ermittler, noch nichts bekannt. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Fahndung dauert an.

Stand: 23.04.2021, 19:25