Kölner Aktionskünstler HA Schult wird 80

Der Kölner Aktionskünstler HA Schult feiert am Montag (24.06.2019) seinen 80. Geburtstag. Seine "Müllmenschen" machten ihn über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt - demnächst sollen sie sogar im neuen James Bond zu sehen sein.

Müllmenschen machten ihn berühmt

HA Schult vor dem "Save the World"-Hotel in Köln

Sie standen in Paris, Moskau, Kairo und sogar in der Arktis. Die lebensgroßen und ganz aus Müll gestalteten Kunstfiguren von HA Schult. Sie brachten ihn in die Schlagzeilen.

In der Kunstszene rümpfen viele die Nase über ihn: zu kommerziell, zu flach, zu großmaulig sagen manche über ihn. Doch trotz Kritik, eines kann man Schult nicht absprechen: Er war einer der ersten Künstler, der Umweltthemen in den Mittelpunkt seiner Arbeiten gestellt hat. Das ökologische Ungleichgewicht, die Erde als Müllplanet - das beschäftigt ihn bereits seit Jahrzehnten.

Flügelauto ist Touristenattraktion

Sein Konzept ist es anzuecken. Für besonderes Aufsehen sorgte er in seiner Wahlheimat Köln. Dort hat er sich mit seinem Flügelauto auf dem Kölnischen Stadtmuseum ein Denkmal gesetzt. Der damaligen Kölner Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes wollte das Kunstobjekt entfernen lassen, doch das zuständige Ministerium entschied sich für eine Duldung. Inzwischen ist das goldene Auto mit seinen Flügeln eine Touristenattraktion.

Geburtstag in Bella Italia

Seinen Geburtstag feiert er laut mehrerer Medienberichte in Süditalien. Dort will er den nächsten Auftritt seiner Müllmenschen im neuen James Bond Film vorbereiten. Mehr wollte er aber nicht verraten.