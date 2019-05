Karlspreis: Aachen empfängt UN-Generalsekretär António Guterres

António Guterres an der RWTH.

In Aachen ist am Mittwoch (29.05.2019) der designierte Karlspreisträger António Guterres eingetroffen. Der UN -Generalsekretär hat am Nachmittag die RWTH Aachen besucht und vor Studierenden einen Vortrag über Multilateralismus gehalten, also über die Koordination der nationalen Politik zwischen mehreren Staaten. Anschließend kam Guterres mit den Studenten ins Gespräch. Diese rief er auf, die Welt zu verändern; sie seien privilegiert und könnten etwas bewegen. Außerdem betonte Guterres, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa sei, gerade mit Blick auf die USA und China, um einer neuen bipolaren Welt entgegen zu wirken.

Voller Terminplan des Preisträgers

Guterres hat schon am Mittwoch einen vollen Terminkalender. Von der Aachener Hochschule aus ging es für ihn direkt weiter zum Karlspreis-Europa-Forum. Das ist eine Konferenz, an der internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teilnehmen. Sie dient der Verständigung sowie der Förderung und Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses.

Vorbereitungen auf dem Katschhof.

Anschließend wird der 70 Jahre alte Portugiese mit seiner Frau den Aachener Dom besichtigen, bevor der Tag mit dem traditionellen Abendessen mit früheren Karlspreisträgern endet.

Internationaler Karlspreis wird am Donnerstag verliehen

Guterres wird am Donnerstag (30.05.2019) für seinen Einsatz für "eine Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Werte und Ziele der Europäischen Union und der Vereinten Nationen " mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. So heißt es in der offiziellen Begründung des Karlspreisdirektoriums. Der spanische König Felipe VI. hält bei der Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses die Festrede.

