Im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat der Vorsitzende Richter am Mittwoch (16.05.2018) die Kernaussage des jetzt fertig gestellten Gutachtens vorweggenommen. Demnach ist das Unglück laut dem Sachverständigen eindeutig durch eine Fehlstelle in der Schlitzwand verursacht worden. 5.000 Kubikmeter Erde, Kies und Wasser seien durch das Loch geflossen und hätten so das Stadtarchiv-Gebäude zum Einsturz gebracht.

Sachverständiger erläutert Gutachten dem Landgericht

Aus der Vogelperspektive: das eingestürzte Archiv

Die Version des so genannten "hydraulischen Grundbruchs", bei dem tief in der Baustelle Erde weggeschwemmt worden ist, komme demnach nicht in Betracht. Der Sachverständige wird nach bisheriger Planung vom 6. Juni an im Prozess vor dem Kölner Landgericht sein Gutachten vorstellen.

Stadtarchiv Köln: gerettete Dokumenteteile

Die Nachricht von der eindeutigen Ursache für das Unglück kam für viele Prozessteilnehmer am heutigen Verhandlungstag überraschend. Eigentlich hatte der Sachverständige angekündigt noch weitere Bereiche genauer zu untersuchen. Das scheint nun aus seiner Sicht nicht mehr nötig zu sein, weil die Erkenntnisse ausreichend seien.

Schadenssumme mindestens eine Milliarde Euro

Im neuen Kölner Stadtarchiv wurde gerade Richtfest gefeiert