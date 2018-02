Loses Seil verursachte Seilbahn-Unfall in Köln

Die Ursache für die Panne bei der Kölner Rheinseilbahn im vergangenen Sommer war ein zu lose angebrachtes Seil. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat dazu am Donnerstag (22.02.2018) ein Gutachten vorgelegt.

Ermittlung gegen Zwei KVB -Mitarbeiter

Rettungsaktion aus Gondeln am 30.07.2017

Das Seil hatte sich laut Gutachten an einer Gondel verhakt und so die Seilbahn zum Stillstand gebracht. Laut Staatsanwaltschaft wird gegen zwei Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe wegen gefährlichen Eingriffs in den Seilbahnverkehr ermittelt. Ob die beiden Beschuldigten aber wussten, dass das so genannte Serviceseil zu lose angebracht war, müssen jetzt weitere Ermittlungen klären.

Bei der Panne im Juli vergangenen Jahres waren mehr als 60 Fahrgäste in den Gondeln stecken geblieben und mussten gerettet werden. Einige Fahrgäste in den Gondeln wurden über dem Rhein auf Feuerwehrschiffe abgeseilt. Die Kölner Seilbahn ist seit der Panne am 30.07.2017 stillgelegt.

KVB untersucht weiter

Die Kölner Verkehrsbetriebe wollen nach eigenen Angaben untersuchen lassen, wie die Seilbahn umgebaut werden muss, damit sich eine solche Panne nicht wiederholen kann. Wann die Seilbahn in Betrieb geht, ist weiter unklar.