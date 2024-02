Unfall nach Verfolgungsfahrt in Gummersbach

Begonnen hatte alles mit einem Auffahrunfall. Laut Polizei war der Mann am Donnerstagabend an einer Ampel in Gummersbach auf einen anderen Wagen aufgefahren. Statt auf die Polizei zu warten, flüchtete er.

Polizeiautos bremsen Flüchtigen aus

Die Polizei konnte den Mann finden und forderte ihn zum Anhalten auf - was er allerdings ignoriert. Stattdessen fuhr er auf die A4 in Richtung Köln. In Höhe des Kreuzes Köln-Ost versuchten zwei Polizeiwagen, ihn auszubremsen: Ein Polizeiwagen fuhr vor ihn, ein zweiter stoppte rechts von ihm. Der 39-Jährige soll trotzdem versucht haben zu flüchten, wobei er mit den beiden Polizeiautos zusammenstieß. Verletzt wurde dabei niemand.

Polizei muss Scheibe einschlagen

Auch dann wollte sich der Mann noch nicht stellen: Er verschloss die Tür und wartete. Die Beamten mussten eine Scheibe zerstören, um ihn " unter erheblicher Gegenwehr " aus dem Auto zu bekommen. Er hatte keinen Führerschein und offenbar Alkohol getrunken. Den Mann erwarteten diverse Strafverfahren, teilte die Polizei mit.

