Gummersbacher Priester soll weiteres Mädchen missbraucht haben

Es ist der achte Prozesstag. Als zweite Zeugin kommt eine Frau in den Gerichtssaal, der sofort anzusehen ist, dass die folgenden Aussagen ihr sehr schwer fallen werden. Sie ist die Mutter einer Frau, die nach eigenen Angaben auch von dem Geistlichen missbraucht wurde.

Die Tochter hatte sich erst vor kurzem ihrer Mutter anvertraut. Vor einigen Wochen, als die ersten Berichte über den Angeklagten in der Zeitung standen, hatte die Mutter die Tochter besucht. In einem bestimmten Moment habe sie nach eigenen Angaben ganz unvermittelt gefragt: " Du auch? " Die Mutter beschreibt diese Szene sehr intensiv und sagt, dass sie gehofft habe, die Tochter würde verneinen. Doch stattdessen habe ihre Tochter " Ja " gesagt. Es sei ein " Schlag ins Genick " gewesen, so die Mutter weiter.

Landgericht Köln: Priester soll weiteres Mädchen missbraucht haben

In der weiteren Vernehmung kann die Mutter nur andeuten, was der Mann damals mit der Tochter gemacht haben soll. Es fallen die Begriffe " Bett " und " Badewanne ". Die Mutter kann weiter berichten, dass die Tochter vor Gericht aussagen möchte. Allerdings nur, wenn der Angeklagte nicht im Saal sitze.

Der Vorsitzende Richter erklärt daraufhin, dass sich die Tochter einen Anwalt nehmen könne, der alles Weitere für sie organisiere. Es gäbe auch mehrere Möglichkeiten einer Zeugenbetreuung im Landgericht. Bei dieser Zeugenaussage solle dann auch geklärt werden, warum sich die Frau erst jetzt zu den Fällen geäußert hat.

Priester lud an Wochenenden Mädchen zum Übernachten ein

Ein Zeuge, der sehr eng mit der Gemeinde und auch dem angeklagten Geistlichen verbunden war, erklärt vor Gericht, dass in den 90er Jahren ein Mädchen von Übergriffen gegen sie berichtet hatte. Das sei aber nicht ernst genommen worden.

In dem Pfarrhaus übernachteten an den Wochenenden oft viele Mädchen. Die Kinder seien sehr froh darüber gewesen – sie durften den Priester beim Vornamen ansprechen. Niemand habe gedacht, dass dort so etwas passieren würden, so der Zeuge weiter. Er habe eine freundschaftliche Beziehung zu dem Geistlichen gehabt, doch das sei nun vorbei.

Sollte angeklagter Priester Kinder "in die Welt der Sexualität einführen"?