Missbrauchs-Prozess gegen Gummersbacher Priester – weitere Betroffene

Suchte der Angeklagte Kontakt zu Familien mit vielen Töchtern ?

In einer emotionalen Aussage berichtete eine junge Frau, dass sie in der Gemeinde des Priesters groß geworden sei. Der Angeklagte sei ein Freund ihre Familie gewesen. Es sei auffällig gewesen, dass der Priester mit den Kindern sehr viel gespielt und getobt habe, sagte die junge Frau. So viel, bis diese zu schwitzen begannen und sich Kleidungstücke ausziehen mussten. Bei der Hausaufgaben-Hilfe habe er den Arm so auffällig um die Kinder gelegt, dass schließlich die Mutter der Töchter den Priester zur Rede stellte.

Von da an wurde der Kontakt weniger. Der Zeugin sei aufgefallen, dass der Priester zum Beispiel im Firm-Unterricht deutlich vom " liebenden und alles verzeihenden Gott " gesprochen habe. In der Betrachtung von heute würde sich das so anhören, als würde er tatsächlich denken, dass alle Taten - möglicherweise auch seine eigenen - verziehen würden.

In der Gemeinde machte auch eine Beobachtung die Runde: Eine Frau habe gesehen, dass der Priester in seinem Haus sehr oft mit einem Kinder auf dem Schoß vor dem Computer gesessen habe. Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft Fälle angeklagt, in denen der Priester in solchen Situation Kinder unsittlich angefasst haben soll.