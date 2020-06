Mönchengladbach: Männer nach Güllegruben-Unfall im Krankenhaus

Zwei Männer sind am Wochenende in einer Güllegrube in Mönchengladbach ohnmächtig geworden und mussten gerettet werden. Sie werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, ihr Zustand soll kritisch sein. Auch ein Feuerwehrmann hatte bei der Rettungsaktion vorübergehend das Bewusstsein verloren. Für den Umgang mit solchen Güllegruben gebe es klare Regeln, sagen Vertreter der Landwirte.

Klare Regeln für Umgang mit Güllegruben

" Solche Güllegruben müssen eigentlich immer abgesichert werden, das wird auch geprüft ", sagt Wolfgang Wappenschmidt von der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach. Das bestätigt auch Landwirt Paul-Christian Küskens aus Niederkrüchten. " Für Arbeiten an oder in Güllegruben werden in der Regel Fachfirmen beauftragt, beim Betreten sollte es mindestens eine Sicherung durch eine zweite Person geben ."

Entsprechende Versicherungsvorschriften geben vor, dass vor einem Einstieg in die Grube sichergestellt werden muss, dass keine Vergiftungsgefahr besteht und ausreichend Atemluft vorhanden ist. Beim Unfall in Mönchengladbach war die Güllegrube wohl bis auf einen kleinen Rest bereits leergepumpt. Die Restmenge reichte aber offensichtlich aus, um genügend Gase zu entwickeln, die die Männer ohnmächtig werden ließen.

Giftige Gase machen Aufenthalt gefährlich

In Güllegraben bildet sich in der Regel ein Gasgemisch, zum Beispiel aus Methan und Schwefelwasserstoff, das schwerer ist als Sauerstoff und diesen somit aus der Grube verdrängt. " Deswegen steigen in der Regel nur Fachfirmen mit Schutzanzügen und eigener Frischluftversorgung dort hinein ", erklärt Landwirt Paul-Christian Küskens.

Warum die Vorsichtsmaßnahmen bei dem Vorfall in Mönchengladbach offenbar nicht beachtet wurden, ist noch unklar.