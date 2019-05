Gucci-Bande macht Wuppertal unsicher

Sachbeschädigung, Raub, Körperverletzung und Hausfriedensbruch - die sogenannte "Gucci-Bande" macht Wuppertal seit Monaten unsicher. Seit Anfang der Woche ist sie durch eine brutale Prügelattacke wieder in den Schlagzeilen. Im Stadtteil Heckinghausen sollen zwei 14-jährige aus der Gruppe einen Rentner fast zu Tode geprügelt haben. Er ringt um sein Leben.

Video starten, abbrechen mit Escape "Gucci-Bande": Aufruhr im Wuppertaler Osten . Aktuelle Stunde. . UT . WDR. Von Gerlinde Spratte.

Sehr geringe Hemmschwelle für Straftaten

Der Bande gehören nach Angaben der Stadt Wuppertal bis zu 40 Kinder und Jugendliche an. Die Staatsanwaltschaft hatte nach eigenen Angaben bereits mit 15 von ihnen zu tun. Genaue Zahlen sind aber schwer zu ermitteln: in der Bande gebe es ein Kommen und Gehen. Meist treffen sich die Kinder und Jugendlichen in Zweier- oder Dreiergruppen. Die Hemmschwelle, straffällig zu werden, ist sehr gering, so die Polizei.

Täter oft nicht strafmündig

Einzelne Mitglieder haben schon mehr als 100 Straftaten begangen. Die Staatsanwaltschaft versucht, konsequent gegen sie vorzugehen. Doch oft ist sie machtlos. Das Problem: Viele Bandenmitglieder sind jünger als 14 Jahre und laut dem deutschen Gesetz nicht strafmündig.