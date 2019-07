Erklärt wird in dem RWE-Antrag bei der Bezirksregierung unter anderem, dass das Abpumpen von Grundwasser notwendig sei, damit der Tagebau nicht voll Wasser läuft. Das wird bereits seit Jahrzehnten praktiziert. Inzwischen haben einzelne Naturschützer bei der Bezirksregierung Arnsberg Einwände gegen die RWE-Pläne eingereicht. Sie glauben, dass die sogenannte Sümpfung des Tagebaus den Hambacher Forst in seinem weiteren Bestand gefährdet.

BUND : Kein Zusammenhang

RWE Power weist die Kritik zurück und betont, es gebe keine Auswirkungen auf den Wald. Und auch der BUND – sonst ein scharfer Kritiker des Tagebauunternehmens – sieht zwischen dem Abpumpen von Grundwasser und der Wasserversorgung des Waldes keinen direkten Zusammenhang, ebenso der Geologische Dienst des Landes NRW . Der kommt in einer aktuellen Stellungnahme zu dem Schluss, dass die Grundwasserabsenkung den Baumbestand nicht gefährden würde.

Wurzeln erreichen Grundwasser nicht

Das Grundwasser in der Erft-Scholle, in der sich der Hambacher Forst befindet, sei aufgrund jahrzehntelanger Entwässerungen so stark abgesenkt, dass die Baumwurzeln das Grundwasser nicht erreichen könnten. Die Wasserversorgung der Bäume werde alleine durch die Niederschläge und deren Speicherung im Boden gewährleistet.