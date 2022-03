Demo gegen das Vergabeverfahren für Schulplätze

Bis auf zwei Kinder haben alle Viertklässler eine Absage von ihrer Wunsch-Schule bekommen. "Meine Tochter Leni war am Boden zerstört", sagt Alida Kühne. Sie habe stundenlang geweint und gefragt: "Was habe ich nur falsch gemacht, dass mich keine Schule will." Denn auch von anderen Schulen kam eine Absage.

Demo in Porz-Langel

Auch Paula hat eine Absage bekommen. "Ich war traurig und habe auch geweint ", sagt sie. Ihre Freundin Elin dagegen wurde auf der Wunschschule angenommen, kann sich darüber aber nicht so richtig freuen. "Ich will nicht alleine dorthin, sondern mit meinen Freundinnen", so die Viertklässlerin. "Deshalb habe ich mich nur ein bisschen gefreut und war auch traurig."

Für die Eltern der Porz-Langeler Schulkinder ist klar: Unsere Kinder sind im ersten Schritt des Vergabeverfahrens ausgeschlossen. Denn ein wichtiges Kriterium bei der Platzvergabe fällt für sie raus: Die Nähe zur Schule. Die Langeler Schule liegt von der nächsten Schule, dem Zündorfer Lessing-Gymnasium, weiter weg als die anderen Porzer Grundschulen.

"Wir fallen als gesamtes Dorf raus und haben keine Chance auf einen regulären Schulplatz im Raum und im Stadtgebiet. Wir stehen ohne Schulplatz da." Alida Kühne

Mit der Demo wollen die Eltern Aufmerksamkeit für die Problematik. Einer von ihnen ist Carsten Rennekamp.

"Wir fordern ein Vergabeverfahren, das die Randlage der Langeler Schule berücksichtigt, damit die Kinder fair berücksichtigt werden – auch zukünftig.“ Carsten Rennekamp

Denn das gleiche Problem habe man im nächsten Jahr wieder, wenn sich nichts ändere. Eine weitere Lösung wäre für die Eltern, das Lessing-Gymnasium im neuen Schuljahr mit einer weiteren fünften Klasse an den Start gehen zu lassen. Auch dafür haben sie heute demonstriert.

Jedes Kind bekommt einen Schulplatz - nur wo?

Klar ist: Jedes Kind wird einen Schulplatz bekommen. Die Frage ist nur wo. „Wir haben Angst, dass die Kinder ein bis zwei Stunden fahren müssen, wenn ihnen vielleicht ein Platz im Kölner Norden zugewiesen wird.“ , beschreibt Katharina Kirsch ihre Sorge. Sie habe ihrem Kind dennoch Mut gemacht. Denn immerhin könne es ja sein, dass es über das Nachrückverfahren doch noch einen Platz auf der Wunsch-Schule bekommt.

